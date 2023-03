Alunos do secundário desiludidos por não haver competições nacionais de desporto escolar

Há uma decisão do Desporto Escolar que está a deixar alunos e professores descontentes: este ano não há competição nacional para alunos do ensino secundário. O Ministério da Educação esclarece que se trata de um novo modelo de competição.

É uma reviravolta nas expectativas de muitos alunos. Os atletas de desporto escolar ambicionavam competir a nível nacional, mas, este ano, as regras mudaram. Para os alunos do ensino secundário as provas das modalidades ficam-se pela fase regional.

Contactada pela SIC, a coordenação nacional do Desporto Escolar, dependente do Ministério da Educação, referiu que foi introduzido um sistema de rotatividade nas competições nacionais. Uns anos decorrem provas para iniciados (alunos do ensino básico), noutro para juvenis (praticantes de desporto escolar no secundário).

Sobre este descontentamento, a coordenação nacional do desporto escolar disse ainda à SIC que este sistema de rotatividade permite que todos os alunos do 5º ao 12º ano tenham quatro a seis oportunidades de disputar campeonatos nacionais. A estratégia passa agora pelo reforço das competições a nível regional.