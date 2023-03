Clube brasileiro admite interesse em Matheus Uribe, mas garante que negócio "não é fácil"

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, confirmou à imprensa brasileira o interesse do clube em Matheus Uribe. O médio colombiano do FC Porto termina contrato com os dragões a 30 de junho e já pode assinar um pré-acordo com outro emblema.

O vice-presidente do clube treinado pelo português Vítor Pereira confirmou o interesse do rubro-negro no atleta do FC Porto Matheus Uribe, que se encontra ao serviço da seleção colombiana.

Contratação “não é fácil”

Marcos Braz confirmou que o médio sul-americano “é um desejo do Flamengo”, mas admitiu que a sua contratação não será “fácil”.

“Por mais que ele tenha contrato até meio do ano, existem outros clubes europeus [interessados na sua contratação]”, confessou.

Revelou, no entanto, que o emblema brasileiro está a trabalhar junto do “empresário e das pessoas envolvidas” de forma a tentar fechar a aquisição do passe de Uribe por um período de“três ou quatro anos”.

Jogador chegou a Portugal em 2019

O atleta mudou-se para o FC Porto proveniente do Club América, do México, em 2019, por uma quantia a rondar os 10 milhões de euros. Esta época Matheus Uribe já realizou 40 partidas de dragão ao peito e tem-se mantido como elemento-chave do plantel orientado por Sérgio Conceição.