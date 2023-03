Morita assiste na derrota do Japão frente à Colômbia

O médio do Sporting Hidemasa Morita fez esta terça-feira a assistência para o golo da seleção japonesa de futebol na derrota diante da Colômbia, por 2-1, em jogo particular disputado em Osaka.

Borré marcou golo decisivo

No segundo tempo, os 'cafeteros', com o médio do FC Porto Matheus Uribe de início e como capitão, operaram a reviravolta com um golo do avançado Rafael Borré, aos 61.

Morita foi titular no Japão e foi substituído aos 79 minutos, enquanto Uribe foi totalista na Colômbia.