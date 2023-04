Adepto sofre paragem cardiorrespiratória durante jogo entre o GD Chaves e o SC Braga

Um adepto do GD Chaves sofreu uma paragem cardiorrespiratória no decorrer do encontro diante do SC Braga, a contar para a Primeira Liga, e foi transportado para o hospital.

O incidente, que ocorreu durante a primeira parte do encontro, obrigou à rápida intervenção dos bombeiros que se encontravam no recinto desportivo.

O adepto foi sujeito a manobras de reanimação antes de ser transportado para o hospital. O episódio gerou alguma turbulência nas bancadas, mas a partida seguiu sem qualquer interferência.

No relvado, o jogo chegou ao intervalo com um empate a duas bolas.