Brasil anuncia regresso à União das Nações Sul-Americanas

O Brasil vai integrar novamente a União de Nações Sul-Americanas (Unasul), quatro anos depois de ter abandonado este organismo que ajudou a criar em 2008, anunciou esta sexta-feira o Governo brasileiro.

"Num momento em que retoma as suas principais alianças internacionais o Brasil voltará a fazer parte da Unasul", informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

O regresso do país sul-americano à Unasul decorre de um decreto assinado na quinta-feira pelo Presidente Lula da Silva e que terá efeitos a partir de 6 de maio.

Assim como o Brasil, a Argentina também anunciou que voltará a este bloco que, depois de ter tido as 12 nações sul-americanas, atualmente apenas conta com a Bolívia, Guiana, Suriname e Venezuela, além do Peru, que está suspenso, recorda a nota do Itamaraty.

O Brasil tinha abandonado este organismo em 2019, numa altura em que era presidido por Jair Bolsonaro.

A Unasul, que tinha como objetivo impulsionar projetos regionais latino-americanos, foi fundada em 2008 e teve como um dos principais promotores o então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

A organização entrou num impasse a partir de 2017, quando não obteve consenso para eleger um novo secretário-geral, no fim do mandato no cargo do ex-presidente colombiano Ernesto Samper.

A situação tornou-se mais crítica quando em 2018 a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru, suspenderam a sua participação e o financiamento.