"Todos se sentem importantes" diz treinador do Estoril Praia antes de defrontar SC Braga

"Todos se sentem importantes, porque são realmente importantes para a equipa e, depois, o trabalho diário faz com que o treinador tome determinadas decisões", começou por referir o técnico.

Depois da vitória em casa com o Gil Vicente, Ricardo Soares vincou, em vídeo publicado pelo Estoril Praia nas suas redes sociais, a importância de todos os elementos que compõem o grupo de trabalho, o que amplifica a quantidade de opções à sua disposição para selecionar o melhor 'onze' possível para o jogo.

O treinador Ricardo Soares salientou esta sexta-feira que "todos se sentem importantes" no plantel do Estoril Praia, na véspera de defrontar o Sporting de Braga, para a 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Com uma equipa de valia como o Sporting de Braga, terceiro classificado, pela frente, Ricardo Soares deu ênfase à capacidade do coletivo, que considera atualmente "muito mais capaz" que num passado recente.

"Todos estão focados no processo, em dar boas respostas, e, quando assim é, a equipa, por consequência, fica muito mais forte, mais coesa, muito mais capaz," constatou o treinador, satisfeito pela evolução que os seus comandados vêm atravessando.

O técnico estorilista frisou a necessidade de adquirir uma identidade para conseguir consistência até ao final da temporada, depois dos sinais promissores evidenciados no triunfo sobre o Gil Vicente, na jornada anterior (1-0).

"O nosso ADN tem de transportar-se, jogo após jogo. Não pode ser uma coisa esporádica, tem de ser a nossa forma de estar," reiterou, por fim, Ricardo Soares.

O Estoril Praia, que ocupa o 15.º lugar, com 25 pontos, joga este sábado, às 20:30, em casa do Sporting de Braga, terceiro classificado, com 59, numa partida da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que será arbitrada por Vítor Ferreira, da associação de Braga.