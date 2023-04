Detida adepta do Benfica por incumprir interdição de recintos desportivos

Uma adepta do Benfica foi este sábado detida no Pavilhão da Luz por incumprimento da medida de interdição de recintos desportivos, disse à Lusa fonte da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

Segundo a mesma fonte, a detida tem 24 anos, é adepta do Benfica e tinha-lhe sido decretada uma medida de interdição de recintos desportivos pela APCVD em setembro de 2022.A interdição tinha sido decretada por pirotecnia, adianta à Lusa fonte daquela autoridade.

O incumprimento foi hoje registado no Pavilhão da Luz, quando a mesma tentava aceder ao Benfica-Sporting em andebol, que os 'leões' venceram por 34-30 para avançar para as meias-finais da Taça de Portugal.