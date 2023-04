"Chora agora que o teu filho não vai nascer": vale tudo no futebol?

O jogador do Villarreal Álex Baena apresentou queixa na polícia contra Fede Valverde, médio do Real Madrid, avança a rádio espanhola Onda Cero. Em causa está uma agressão sofrida no final do jogo deste sábado.

O que se passou?

No final do encontro no Santiago Bernabéu, Valverde terá ficado à espera de Baena, na zona dos autocarros, e ter-lhe-á dado um soco. A agressão terá sido motivada por uma frase dita por Baena num jogo em janeiro.

“Chora agora que o teu filho não vai nascer”, terá dito Baena a Valverde durante o jogo em janeiro, numa altura em que o jogador do Real Madrid pensava que a companheira podia ter abortado após sofrer complicações na gravidez.

A reação de Baena

Já este domingo, Álex Baena dirigiu-se ao Twitter para lamentar a agressão que sofreu e desmentir a frase que lhe atribuiram.