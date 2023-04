Atleta escocesa perde medalha por ter percorrido parte da ultramaratona de carro

Uma atleta escocesa perdeu a medalha de bronze da ultramaratona de Liverpool depois de ter sido verificado que utilizou um veículo para realizar uma parte do percurso. O caso foi identificado através dos dados do sistema de rastreamento dos atletas usado durante a prova.

A edição de 2023 da ultramaratona de Liverpool - que consiste num percurso de 80 quilómetros - decorreu no dia 7 de abril. A atleta Joasia Zakrzewski utilizou um carro para percorrer quatro quilómetros do percurso.

Segundo o diretor da ultramaratona, Wayne Drinkwater, explica que a organização foi informada que o atleta terá tido “uma vantagem competitiva antidesportiva durante o evento”, cita a BBC

“Analisando os dados do nosso sistema de rastreamento da corrida, dados GPX, declarações fornecidas pela nossa equipa, outros atletas e pela própria participante, podemos confirmar que a atleta foi desclassificada do evento por ter usado um veículo durante parte do percurso.”