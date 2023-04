Ator Ryan Reynolds protagoniza momento divertido após vitória do Wrexham

O ator e coproprietário do Wrexham, Ryan Reynolds, protagonizou este sábado um momento divertido ao interromper a conferência de imprensa do clube do País de Gales, para pedir as camisolas dos dois jogadores que estavam a falar com os jornalistas.

O momento aconteceu após o Wrexham, o terceiro clube mais antigo do mundo, confirmar a subida à League Two, a quarta divisão de Inglaterra.

O ator Ryan Reynolds, que é um dos donos do clube galês, interrompeu a conferência de imprensa do médio Elliot Lee e do guarda-redes Ben Foster.

“Rápido, rápido. A camisola agora”, disse Reynolds ao interromper a conferência. “Isto cheira mesmo mal”, respondeu Ben Foster. “Estás a usar uma t-shirt por baixo? Dá-me a tua camisola”, disse o ator para Elliot Lee.

O momento divertido levou um dos jornalistas a perguntar: “O que está a acontecer? Vais colocar isso à venda no eBay, Ryan?”

“Ouve, eu trabalho no mundo do espetáculo, passamos por tempos difíceis”, respondeu o ator, o que motivou ainda mais gargalhadas dos presentes na sala de conferências.

O Wrexham assegurou a promoção à Liga de Futebol inglesa após uma ausência de 15 anos. A conquista foi feita depois de vencer o Boreham Wood, por 3-1, o que permitiu os festejos um jogo antes da final da Liga Nacional, a quinta divisão do campeonato inglês,

Os atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney compraram o clube em novembro de 2020, depois da sua oferta ter recebido quase 100% do apoio dos adeptos do clube.