Bragança recebeu Festival Internacional de Balões de Ar Quente

Termina este domingo, no distrito de Bragança, um festival internacional de balões de ar quente, o primeiro realizado no Norte do país. Durante quatro dias, 12 equipas participaram no evento que pretende criar raízes em Trás-os-Montes.

É com o nascer do dia que as equipas preparam o voo. Começar cedo para evitar o calor e os ventos indesejáveis é uma das medidas de segurança a ter em conta para levantar estas máquinas voadoras

Depois é vê-los subir e voar ao sabor do vento.

Neste Festival Internacional de Balões de Ar Quente participaram 12 equipas de vários países em voos diários de uma hora. Quem vem de fora gosta de voar na região.

O evento foi aberto também ao público para fazer batismos de voo, tendo sido uma experiência que todos querem repetir.

Desde quinta-feira, já sobrevoaram cinco concelhos do distrito de Bragança. A ideia é criar raízes na região.

Em Portugal existem 18 pilotos, mas está a ser criada uma escola de balonismo para atrair mais adeptos.