Trail: tricampeão português falha Mundial por compromissos familiares

O tricampeão nacional de trail, Hugo Gonçalves, não foi convocado para representar a seleção no próximo Mundial, que se realiza em Junho, na Áustria.

O tricampeão nacional de trail está habituado a passar a meta em primeiro e, em junho, esperava competir no mundial, só não esperava encontrar pelo caminho um obstáculo que o afasta da convocatória.

Hugo Gonçalves deu conta do afastamento nas redes sociais, tendo em conta os critérios para se participar no Mundial. Um desses critérios é o estágio de preparação que acontece a 20 e 21 de maio, que coincide com o dia da comunhão do afilhado, em França.

Comprometido com a modalidade, mesmo não sendo profissional, Hugo Gonçalves, procurou uma alternativa.

Fora das montanhas austríacas, o atleta promete continuar a correr noutros trilhos.