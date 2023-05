Pedro Proença anuncia candidatura à liderança da LPFP

Sem surpresa e com o apoio de todos os clubes profissionais, Pedro Proença é o único candidato às eleições para a presidência da Liga dos Clubes e garante que avança para o último mandato.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, anunciou esta quinta-feira a candidatura a um terceiro mandato no comando da instituição, afirmando ter o apoio unânime das sociedades desportivas que competem nas I e II Ligas.

"Acontece pela primeira vez na história do futebol profissional português. É algo que, não escondo, me enche de orgulho, mas de enorme responsabilidade, sem margem para vaidade ou arrogância", disse o dirigente, na apresentação do projeto, no Porto.