Futsal: Benfica vence Braga e marca encontro na final com o Sporting

O Benfica garantiu esta segunda-feira o apuramento para a final do campeonato nacional de futsal, depois de vencer o Sporting de Braga por 3-2 no terceiro jogo da meia-final do play-off, enfrentando agora o Sporting na luta pelo título.

Com a meia-final empatada 1-1 em vitórias, no terceiro e decisivo encontro, disputado em Braga, o Benfica resolveu o jogo na segunda parte, depois do empate a zero na primeira, com golos de Jacaré (27 minutos), Ivan Chishkala (29) e Arthur (29), apesar da resposta dos bracarenses, com tentos de Júnior (34) e Rúben Santos (40).

Na final, o Benfica, oito vezes campeão nacional, vai enfrentar o atual bicampeão Sporting, que já soma 17 cetros, e que chegou à final depois de vencer os Leões de Porto Salvo.

Esta será a quinta final consecutiva do campeonato entre os dois rivais de Lisboa.