Desporto

Jogador de 25 anos em estado grave após lesão na cabeça durante jogo nos Açores

Reprodução/ Instagram Tiago Cajueiro

Tiago Cajueiro, mais conhecido como Caju, embateu com a cabeça num muro de uma vedação, durante a final do Campeonato da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo, entre o Luzense e o Urzelinense.