O futebolista argelino Ishak Belfodil foi detido no passado domingo, em Paris, após ter tentado, alegadamente, estrangular a irmã de 15 anos.

A informação foi avançada esta segunda-feira pelo Le Parisien, que adiantou que o internacional argelino de 31 anos foi detido na casa dos seus pais, na região de Paris, em França, onde estava a passar alguns dias.

De acordo com o jornal francês, as autoridades foram chamadas pela irmã de Belfodil, que acusou o jogador de a tentar estrangular. Quando chegaram ao local, as autoridades encontraram a jovem com marcas de estrangulamento e arranhões nos braços.

Apesar da jovem não ter apresentado queixa, Belfodil foi questionado pela polícia de Elancourt e vai ser ouvido pelos procuradores de Versalhes.

O avançado do Al Gharafa SC, do Qatar, soma 19 internacionalizações (dois golos) pela Argélia desde 2013, depois de ter atuado nas categorias de base francesas.

Passou pelo centro de treinos do Paris Saint-Germain e, depois, foi mudando de clubes com alguma frequência - 12 vezes em 13 anos. Vestiu as cores do Olympique Lyonnais entre 2009 e 2012, antes de jogar em equipas italianas e alemãs.