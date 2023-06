Sporting vence Benfica e empata final do play-off de basquetebol

Depois do triunfo dos encarnados na primeira partida, nesta terça-feira, foi o Sporting a vencer, num jogo em que o Benfica até vencia por 48-39 ao intervalo, com os 'leões' a darem a volta ao resultado no segundo tempo.

O terceiro jogo, na sexta-feira, e o quarto, no domingo, vão ser disputados no pavilhão dos leões, enquanto a quinta partida, se necessária, vai decorrer de novo na Luz, com a primeira equipa a chegar aos três triunfos a garantir o título.

O Benfica, campeão nacional, procura o seu 29.º título, e segundo seguido, enquanto o Sporting tenta recuperar o cetro que conquistou nove vezes, a última das quais em 2020/21.