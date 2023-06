Virtus Global Games: Portugal já soma 26 medalhas e um título de campeão do mundo

Portugal fechou a participação com a conquista de 18 medalhas e um recorde de Portugal T20, nos 1500 metros, no atletismo, na competição dos Global Games da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), que decorrem em Vichy, França.

Esta sexta-feira, no atletismo, Portugal sagrou-se campeão do mundo em masculinos e conseguiu a medalha de prata por Sandro Baessa e Igor Oliveira e a estafeta de 4×400 metros, composta por Carlos Freitas, Sandro Baessa, Igor Oliveira e Lenine Cunha. Já Ana Filipe conquistou a medalha de bronze nos 100 metros barreiras.

No lançamento do peso, Inês Fernandes também subiu ao segundo lugar do pódio.

Na natação para os atletas com síndrome Down, os portugueses somaram um ouro e uma prata nos 200 metros estilos, para João Vaz e André Almeida, respetivamente. Vicente Pereira, que subiu ao pódio todos os dias, conquistou a prata nos 100 metros livres, tal como na estafeta dos 4x50 metros estilos.

Nas competições de karaté, António Pereira foi medalha de bronze em II1, tal como João Azevedo na categoria II2.

No Andebol, Portugal conquistou a medalha de prata depois de perder a final por 24-20 frente à Polónia. No futsal a seleção lusitana disputa por uma vaga na final contra a Austrália. a meia final frente

A seleção de basquetebol venceu nas meias-finais frente à França. Na final, este sábado, a seleção portuguesa vai defrontar a Austrália ou o Japão, que se defrontam na outra meia final.

Portugal, que soma 26 medalhas (sete de ouro, 11 de prata, e oito de bronze), após quatro dias de competição, está representado nos Global Games da VIRTUS, que decorrem até sábado, por 57 atletas, que competem em nove modalidades.

Na última edição dos Global Games, disputada em Brisbane, na Austrália, em 2019, e que juntou atletas de 50 países, Portugal somou 13 medalhas: três de ouro, sete de prata e três de bronze.