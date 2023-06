Mais de 400 atletas participaram no Meeting Cidade de Lisboa

Centenas de atletas, alguns dos melhores a nível nacional, participaram no Meeting Cidade de Lisboa. Uma prova de atletismo que se realizou no sábado no Estádio Universitário. O vento prejudicou algumas provas.

O objetivo da prova é ajudar os atletas a chegarem a grandes palcos. Muitos deles fazem-na para somar pontos e assim sonhar com o Campeonato do Mundo. O próximo é já em agosto e vai realizar-se na capital húngara, Budapeste.

A prova deste sábado também contou com a participação de atletas estrangeiros.