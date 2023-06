Futebolista Quincy Promes condenado a um ano e meio de prisão

Um tribunal neerlandês condenou, à revelia, o futebolista Quincy Promes a 18 meses de prisão por agressão. O atleta esfaqueou um primo no joelho, em 2020, na sequência de um desentendimento durante uma festa.

Segundo a emissora dos Países Baixos RTL, os factos remontam a 2020 quando Promes esfaqueou um primo num dos joelhos depois de uma discussão que teve na sua génese um colar roubado.

O atleta que alinha pelo Spartak de Moscovo, da Rússia, sempre se declarou inocente e agora o seu advogado vai recorrer da decisão, noticia o mesmo meio de comunicação neerlandês.

Futebolista acusado de tráfico de droga

Quincy Promes vai ainda ser julgado por tráfico de droga. A 30 de maio, o Ministério Público dos Países Baixos acusou o atleta de traficar 1.300 quilos de cocaína através do porto de Antuérpia, na Bélgica.

O avançado de 31 anos já alinhou por vários emblemas, com destaque para o Twente, durante as épocas de 2011/2012 e 2014/2015, e o Spartak de Moscovo, entre 2014 e 2018, antes de se transferir para o Sevilha. Entre 2019 e 2021 voltou a representar o Ajax antes de regressar aos russos do Spartak.