Sporting celebra o 117.º aniversário

O aniversário do Sporting foi celebrado este sabado com a última edição do podcast "ADN de Leão", ao vivo, no Coliseu dos Recreios.

O passado e o presente do Sporting reuniram-se para celebrar os 117 anos do clube. O jogador Sebástian Coates subiu ao palco na noite de celebração.

Em declarações aos jornalistas, não confirmou as propostas de clubes na Arábia Saudita e a possível saída do plantel do Sporting. O antigo capitão e treinador do clube, Manuel Fernandes, também marcou presença no evento.

O espetáculo marcou o regresso do Sporting aos trabalhos este domingo, dia 2 de julho. O primeiro jogo oficial da época está marcado para o dia 13 de agosto.

Créditos da imagem: Facebook Sporting/ Hugo Macedo instagram:@macedo