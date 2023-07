Tragédia na Bélgica: as imagens do violento acidente que vitimou piloto de 18 anos

O piloto neerlandês Dilano van't Hoff morreu este sábado, aos 18 anos, na sequência da um violento acidente na prova da Fórmula Regional Europeia, no circuito de Spa- Francorchamps, na Bélgica.

Avisamos para a violência das imagens do vídeo.

"A MP Motorsport está profundamente entristecida por confirmar que o nosso piloto Dilano van't Hoff morreu na sequência de um acidente durante a segunda corrida da Fórmula Regional Europeia em Spa-Francorchamps", refere a equipa que Dilano representava, em comunicado .

Num comunicado partilhado no seu portal, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) também lamentou a morte do piloto.

Van't Hoff morreu na sequência de uma colisão entre vários carros, à saída da curva Raidillon e na entrada para a reta Kemmel, numa situação semelhante à que provocou a morte do francês Anthoine Hubert, em 2019.

O acidente aconteceu em circunstâncias de visibilidade limitada devido à água no circuito e já perto do final da prova, faltando cerca de dois minutos para o fim.

A corrida, a segunda no fim de semana, serviu de suporte às 24 Horas de Spa.