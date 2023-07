O calendário das edições 2023/24 da I Liga e II Liga portuguesas de futebol, cuja primeira jornada está agendada para o fim de semana de 12 e 13 de agosto, será esta quarta-feira conhecido, no sorteio das competições profissionais.

A cerimónia batizada de 'warm up' está marcada para as 19:30, no Sud Lisboa Hall, vai definir o percurso de cada um dos 18 participantes nas duas divisões profissionais de futebol nacional, passando por 34 jornadas, até 19 de maio de 2024.

Entre as várias condicionantes existentes no sorteio, muitas delas por questões territoriais dos clubes, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional revelou que não podem ocorrer jogos entre equipas que disputem as diferentes competições europeias nas jornadas 6, 7, 9, 10, 12, 13, 22, 25, 29 e 32.

Outra das condicionantes impede as equipas participantes nas fases de qualificação para competições europeia de jogar com as cinco equipas que, nas três épocas desportivas antecedentes, tenham tido melhor classificação média (FC Porto, Benfica, Sporting, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães) nas três primeiras jornadas da nova época.

Na última temporada, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 38.ª vez, terminando a I Liga com 87 pontos, à frente do antecessor FC Porto, segundo colocado, com 85, e do Sporting de Braga, terceiro, com 78, enquanto o Sporting não foi além do quarto posto, com 74.