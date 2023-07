Desporto

Gilberto deixa o Benfica após três épocas na Luz

TIAGO PETINGA

Os “encarnados” recebem 2,5 milhões de euros do Bahia após terem pago 3 milhões ao Fluminense em 2020. No total, Gilberto fez 106 jogos e apontou 8 golos com a camisola do Benfica.