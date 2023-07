Morreu o treinador português José Alexandre Bruno

O treinador José Alexandre Bruno, antigo treinador adjunto das camadas jovens do Benfica, morreu na terça-feira, aos 48 anos.

Segundo o Diário de Notícias, o treinador português, que desempenhava atualmente funções na seleção sub-21 da Nigéria, foi vítima de morte súbita.

Em comunicado, as “águias” manifestam pesar pela morte do técnico, que esteve no clube entre 2005 e 2010 e foi treinador adjunto de Bruno Lage e António Vastos Lopes nos escalões de iniciados e juvenis.

Entre 2019 e 2021, José Alexandre Bruno coordenou a Benfica Escola de Futebol na cidade ucraniana de Kharkiv e esteve envolvido em projetos internacionais dos “encarnados” em países como Escócia, Irlanda e Suíça.

"À sua família e amigos, o Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências", conclui o clube da Luz.

Entre 2017 e 2022, José Alexandre Bruno foi também treinador adjunto da equipa feminina do Estoril e orientou o Moitense e o União de Santiago.