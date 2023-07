Navarro no FC Porto: rádio espanhola aponta problemas na transferência

O FC Porto anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado Fran Navarro ao Gil Vicente. No entanto, uma rádio espanhola revelou que a transferência pode não ser tão simples como aparenta.



De acordo com a Caderna Ser, o Valência pode reclamar o direito de preferência sobre o avançado.

Depois que Navarro deixou o Mestalla em 2021, ficou acordado com Gil Vicente que o Valência permaneceria com 30% dos direitos económicos do jogador. Além disso, o acordo previa o direito de preferência aos espanhóis numa futura transferência, o que não terá sido respeitado.

A Cadena SER afirma que o Gil Vicente não informou o Valência sobre a oferta do Porto para que o emblema de La Liga pudesse analisar e, eventualmente, igualar o valor.

O Valência estará a analisar o processo.

Segundo a mesma fonte, a transferência de Navarro para o FC Porto, que não oficializou os valores, terá rondado os 6 milhões de euros.

“Um dia especial”: Navarro já foi apresentado na Invicta

Numa nota publicada através do site oficial do clube, os vice-campeões nacionais referem que o avançado nascido nos arredores de Valência assinou até junho de 2028, mas sem revelar a verba envolvida no negócio, que já estava alinhavado desde janeiro.