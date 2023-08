Cidade do Futebol abriu as portas aos adeptos da Seleção Nacional

A Cidade do Futebol, em Oeiras, abriu as portas este fim de semana aos adeptos da Seleção Nacional no âmbito do dia de “Portugal Mais”.

Foi pouco antes das 10 da manhã que as portas abriram para a quarta edição do dia “Portugal Mais”.A Cidade do Futebol recebeu adeptos de todas as idades de norte a sul do país.

Visita guiada do relvado aos balneários

Entre matraquilhos, pinturas e insufláveis não faltou o que fazer, ao longo do passado sábado, na Cidade do Futebol. Para os visitantes, este foi um plano para um dia diferente, passado nas instalações utilizadas pelos jogadores, quando estão em estágio da Seleção Nacional.

A visita guiada começou no relvado e seguiu para o balneário da equipa principal, decorado com as camisolas dos jogadores.