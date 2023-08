Golo de nota artística de jovem do Sporting torna-se viral

A equipa do Sporting recebeu e venceu de forma categórica (5-0), esta terça-feira, o Santa Clara para a Liga Revelação. A verdade é que o quinto golo do jogo, da autoria de Ewandro Santos, tem sido mais falado do que a própria goleada. Perceba porquê.

Os "leões" entraram na terceira jornada da série B da Liga Revelação à procura da primeira vitória na prova, depois de terem empatado os dois primeiros jogos - diante do Portimonense e do Benfica. Os "verdes e brancos" atingiram o objetivo, no entanto, não é a vitória “gorda” que tem sido amplamente falada nas redes sociais, mas sim o quinto golo.

Ao minuto 77, quando os comandados de João Pereira venciam já por quatro bolas sem resposta, Ewandro Santos recebeu um passe da direita e "picou" a bola por cima do guarda-redes adversário, fechando assim o marcador.