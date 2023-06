Sporting de Braga já conhece possíveis adversários na Liga dos Campeões

O Sporting de Braga defrontará os austríacos do Sturm Graz, os sérvios do Backa ou uma de quatro equipas provenientes da segunda pré-eliminatória, na terceira 'pré' da Liga dos Campeões de futebol, em agosto.

Depois do fecho do que restava dos campeonatos nacionais, os minhotos, terceiros classificados da I Liga, ficaram a saber que seriam sempre cabeças de série, independentemente dos adversários, podendo bater-se com Sturm Graz ou Backa Topola, já na terceira fase.

Ainda a lutar para lá chegar estão outros quatro emblemas, o Panathinaikos (Grécia), o Genk (Bélgica), o Dnipro (Ucrânia) e o Servette (Suíça), que se defrontarão para chegar à próxima fase, agendada para 8 e 9 de agosto, a primeira mão, e 15 de agosto, a segunda.

No chamado 'caminho das ligas', no qual não participam os campeões nacionais, estarão em jogo oito equipas, seis apuradas diretamente e duas provenientes da ronda anterior, com um sistema de cabeças de série que permite aos lusos evitar PSV Eindhoven, campeão europeu em 1988, o Marselha, vencedor da edição de 1992/93, e o Rangers.

O sorteio da terceira pré-eliminatória da 'Champions' está marcado para 24 de julho. Caso se qualifique, o Sporting de Braga ainda terá de disputar o play-off de acesso à fase de grupos.