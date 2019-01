Presidente do LNEC emprestou 160 mil euros ao instituto para pagar salários

Face às restrições financeiras e à queda de receitas em 2014, o presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil emprestou dinheiro ao organismo para viabilizar o pagamento atempado dos salários.

A auditoria realizada em 2014 pelo Tribunal de Contas revelou que foram feitas várias transferências ao longo desse ano num total de 160 mil euros.

A auditoria teve um parecer desfavorável e apontou várias irregularidades ao instituto.

O Tribunal de Contas recomendou ainda ao ministério das Finanças e do Planeamento um aumento do orçamento do instituto.