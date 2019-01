No segundo semestre de 2018 foram retiradadas de circulação mais de 6700 notas falsas em Portugal, menos 4500 notas falsas do que entre Janeiro e Junho de 2018.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, as notas de 50 e de 20 euros foram as mais contrafeitas. Já em 2017, a nota de 20 euros tinha sido a mais falsificada.

O Banco de Portugal recorda que no final de Maio serão postas em circulação novas notas de 100 e 200 euros.