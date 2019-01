O gasóleo vai ficar mais caro a partir da próxima segunda-feira pela quarta semana consecutiva. O preço do litro do gasóleo deverá subir 0,5 cêntimos, ficando acima de 1,34 euros.

A subida deve-se à desvalorização do euro em relação ao dólar e ao aumento do preço do gasóleo nos mercados internacionais.