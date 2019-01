Buzzfeed vai despedir 15% dos 1.300 trabalhadores e encerrar operação em Espanha

O meio de informação e entretenimento BuzzFeed vai despedir 15% dos cerca de 1.300 trabalhadores e extinguir a operação em Espanha, informaram vários títulos locais, citando uma mensagem de correio eletrónico interna da empresa.

Os despedimentos, que serão efetivos na próxima semana, foram comunicados através de um e-mail do diretor executivo da empresa, Jonah Peretti.

"Quero que o saibam diretamente por mim, e não pela imprensa", afirmou Peretti à sua equipa antes de realçar que espera que com as "alterações" que vai introduzir possa forjar "uma base firme" que permita à empresa investir e crescer de maneira sustentável nos próximos anos.

Em Espanha, este meio orientado para a geração jovem, anunciou o despedimento de todos os trabalhadores."Este é o último dia da BuzzFeed Espanha. Muito obrigado a todos os subiram a este barco", escreveu na internet.

"A reestruturação que estamos a fazer vai reduzir os nossos custos e melhorar o nosso modelo operacional para que possamos prosperar e controlar o nosso próprio destino", escreveu no e-mail, onde acrescentou que a empresa se vai centrar "no conteúdo que funciona".

Peretti assegurou que esta vai ser uma semana difícil, "sobretudo para as pessoas que vão sair da empresa".No seu texto, o diretor executivo mostrou-se "orgulhoso" do crescimento do negócio em 2018.

"Infelizmente, o crescimento das receitas não basta para o êxito a médio prazo", adiantou Peretti, que prometeu mais detalhes sobre a reestruturação nas próximas semanas.

Com sede em Nova Iorque e uma delegação em Los Angeles, a BuzzFeed também está presente em Londres, Berlim, Sydney, Mumbai, Tóquio, São Paulo, Cidade do México e Toronto.

Lusa