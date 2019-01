Produção da Galp subiu 13% no 4.º trimestre do ano passado

A produção de petróleo da Galp subiu 13% em termos homólogos no quarto trimestre de 2018, segundo os dados preliminares comunicados pela empresa à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com os dados operacionais comunicados pela Galp, a produção líquida após o pagamento de impostos em espécie aos países em que produz e que revertem integralmente para os resultados da Galp, cresceu 13% relativamente ao quarto trimestre do ano anterior, passando para os 111,7 mil barris/dia.

A Galp sublinha no documento que toda a informação comunicada agora à CMVM é preliminar, está sujeita a alterações e pode diferir dos resultados finais a publicar no dia 11 de fevereiro.

Por geografias, a produção no Brasil cresceu 10% relativamente ao quarto trimestre de 2017, passando para 102,9 mil barris/dia, e em Angola disparou 71%, passando para 8,9 mil barris diários.

Segundo os dados preliminares comunicados à CMVM, no quarto trimestre de 2018 a margem conseguida com a refinação de cada barril de petróleo caiu 11% em termos homólogos e 25% relativamente ao trimestre anterior, atingindo um valor médio de 4,3 dólares por barril.

Um dos indicadores macroeconómicos mais relevantes para as contas da Galp é a evolução da cotação do petróleo (Brent), que dita o preço a que os barris produzidos são colocados no mercado.

De acordo com os dados preliminares do quarto trimestre do ano passado, as cotações médias do brent aumentaram 12% em termos homólogos - mas baixando 8% relativamente ao trimestre anterior - para os 68,8 dólares. Segundo os dados da Galp, as vendas totais de gás natural ou gás natural liquefeito caíram 9% em termos homólogos e 15% relativamente ao trimestre anterior.



Lusa