A banca portuguesa deu crédito às empresas de risco porque sabia que teria ajuda do Estado. Foram mais de 17 mil milhões de euros em 10 anos para salvar bancos.

Esta é uma das conclusões do estudo do Banco Central Europeu (BCE) "Quando as perdas se tornam em empréstimos" que analisa a atuação dos bancos portugueses em 2011 e 2012 revelado hoje pelo Diário de Notícias.