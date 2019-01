Elétrico do Porto aumenta 50 cêntimos nas viagens únicas e é criado novo bilhete duplo

O preço do elétrico do Porto altera a partir de 07 de fevereiro, aumentando 50 cêntimos por viagem única, informou hoje a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) que vai criar um bilhete duplo de seis euros.

Em nota publicada no seu 'site' a STCP aponta que as linhas 01 (Infante - Passeio Alegre), 18 (Circular Massarelos-Carmo) e 22 (Circular Carmo-Batalha) terão alterações no tarifário no próximo mês.

Até aqui uma viagem custava três euros, passando a custar 3,50 euros. Em contrapartida a STCP cria um bilhete de duas viagens no valor de seis, sendo que os trajetos têm de ser feitos no mesmo dia.

Quanto a viagens compradas para dois dias, não há alterações de tarifário, com o bilhete a continuar a custar dez euros para adultos e cinco para crianças a 13 anos.

A empresa também aponta que haverá alteração de paragens no mapa de rede de elétricos do Porto.

Lusa