O jornal Público avança que, por esta altura e pelas contas do Governo, 8 destes projetos já deviam estar concluídos e 11 deviam estar em execução.

Para já, a obra mais adiantada é a modernização da linha do Minho - que deveria ter ficado concluída no fim do ano passado.

O programa do Governo, aprovado pela Comissão Europeia, previa intervir em mais de mil quilómetros da linha férrea. Até agora apenas 116 quilómetros estão modernizados. Nenhuma das novas linhas previstas foi construída.