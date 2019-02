Lucros do BPI sobem para 591 milhões de euros em 2018

Os lucros do BPI dispararam para os 491 milhões de euros, em 2018, mais 10 milhões do que no ano anterior.

Este é um resultado conseguido sobretudo à custa de ganhos extraordinários. Só com a venda de participações, o banco detido pelos espanhóis do CaixaBank teve 396 milhões de lucro, mais de 80% dos lucros totais.

Quanto ao dono do BPI, o espanhol CaixaBank teve lucros de quase 2 mil milhões de euros, em 2018, numa subida de quase 20%.