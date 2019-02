Portugal promove na Alemanha setor das frutas e legumes

A Portugal Fresh e 37 entidades portuguesas vão marcar presença na feira Fruit Logística, em Berlim, entre 06 e 08 de fevereiro, para promover as frutas e legumes nacionais, um setor que representa quase três milhões de euros.

Pela nona vez consecutiva, Portugal conta com uma participação conjunta no evento que decorre na capital alemã, sendo esperadas 78 mil pessoas de 130 países.

Portugal Fresh

De acordo com a Portugal Fresh, Associação para a promoção de frutas, legumes e flores de Portugal, esta participação coincide com "um momento histórico para o setor", que está perto de atingir 3.000 milhões de euros de volume de negócios, com as exportações a valerem 50% desse montante.

"As nossas previsões apontam para termos atingido em 2018, pela primeira vez, os 1.500 milhões de euros de exportações", disse, em comunicado, o presidente da associação, Gonçalo Santos Andrade.

Exportações

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), as exportações de frutas, legumes e flores portuguesas atingiram, entre janeiro e novembro de 2018, 1.372 milhões de euros, o equivalente a uma subida homóloga de 1%.

"Este crescimento é prova da grande competência e persistência das empresas nacionais face às inúmeras adversidades registadas durante o difícil ano agrícola de 2018. Conseguir o feito de chegar aos 1.500 milhões de euros nesta altura é algo que nos enche de orgulho", acrescentou o responsável.

Por sua vez, entre janeiro e novembro, as vendas para a Alemanha avançaram 1,3%, face ao mesmo período de 2017, fixando-se em 89,4 milhões de euros.

Criar laços com a Alemanha

Com a presença no certame, Portugal pretende estreitar os laços com o mercado alemão, com os parceiros regulares e com os compradores de países como a China, a Índia e a Indonésia.

"Estarão presentes compradores de cinco continentes. Os nossos parceiros tradicionais, como Espanha, França, Reino Unido, Holanda, Alemanha e Brasil, também vão investir muito tempo no nosso 'stand', degustando produtos e reunindo com as empresas exportadoras", afirmou Gonçalo Santos Andrade.

Top 5

Espanha, França, Reino Unido, Holanda e Alemanha constituem o 'top5' dos maiores mercados exportadores nacionais, representando, em conjunto, 67% do total das exportações do setor.

Segundo a Portugal Fresh, o evento vai contar com a presença do Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, e do embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes.

Entre os 37 participantes nacionais, encontram-se 22 empresas, como a Campotec, a Vale da Rosa, a Vitacress e a Kiwicoop.

Além destas, vão marcar presença no 'stand' português nove parceiros, como o Portuguese Agrofood Cluster, bem como seis associações, onde se incluem a Refcast (castanha) e a Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas. A Portugal Fresh conta, atualmente, com 85 associadas que representam 25% do valor do setor das frutas, legumes e flores.

Com Lusa