Concurso para obras de 2M€ na ponte Luiz I no Porto até final de março

Em causa está um projeto que prevê a substituição integral da laje do tabuleiro, incluindo passeios, bem como reparação das anomalias existentes, entre outros pormenores, e que estava dependente de um parecer da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que foi emitido favoravelmente a 30 de janeiro.

"É nossa expectativa proceder ainda no decorrer deste trimestre ao lançamento do concurso público para a contratação empreitada", indicou hoje fonte da IO, em resposta escrita enviada à agência Lusa.

Também em resposta escrita à Lusa, a DGPC afirmou que o novo projeto deu entrada a 07 de dezembro do ano passado na Direção Regional de Cultura do Norte, tendo sido aprovado pela DGPC a 30 de janeiro deste ano.

Este projeto tinha merecido, em maio do ano passado, um parecer favorável condicionado da Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura emitido a 30 de maio de 2018, mas, entretanto, explicou fonte da DGPC, "a intervenção na ponte Luiz I foi revista nos termos propostos".

Esta empreitada envolve um investimento estimado de dois milhões de euros, a realizar num prazo de um ano.

Além da substituição integral da laje do tabuleiro, incluindo passeios, está prevista a introdução de sistema de travamento longitudinal e o reforço dos banzos superiores das vigas, diagonais e montantes por adição de chapas de aço.

O projeto também refere a manutenção dos aparelhos de apoio, substituição das juntas de dilatação, reparação das portas de acesso aos encontros e reabilitação dos serviços afetados.

A ponte Luiz I está classificada como imóvel de interesse público desde 1982 e insere-se no Centro Histórico do Porto, zona classificada como Património Mundial pela UNESCO.

Com Lusa