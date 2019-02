Funcionários públicos em greve

Os funcionários públicos cumprem hoje o primeiro dia de uma greve nacional. O protesto que envolve sindicatos da CGTP e UGT deve ter mais impacto nos setores da saúde, educação, finanças e autarquias. Contudo, pelo que a SIC tem constatado no terreno, até às 10h00, o impacto da paralisação era reduzido.

Em causa está o facto do Governo prolongar o congelamento salarial por mais um ano. A única alteração foi a subida do nível remuneratório mais baixo da administração pública dos 580 para os 635 euros, na sequência do aumento do salário mínimo nacional.

A greve de hoje foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP) e a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP).

Amanhã junta-se o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), pelo que o protesto deverá ter maior adesão, com possibilidade de causar grandes transtornos, em especial nos setores da educação e da saúde.

Está ainda marcada para hoje à tarde uma concentração em frente ao Ministério das Finanças, em Lisboa.