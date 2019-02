Maior produtora de ouro sul-africana prepara plano para eliminar 6.700 empregos

A companhia sul-africana Sibanye-Stillwater, uma das maiores produtoras mundiais de ouro, tem preparado um plano para eliminar 6.700 empregos por motivos financeiros e operacionais, segundo fontes da empresa.

O corte afetaria as minas de ouro de Beatrix y Driefontein, no sul do país, e a notícia foi mal recebida pelos sindicatos, que nos últimos meses promoveram greves e protestos para exigir aumentos salariais.

Em causa está o despedimento de 5.870 funcionários e a dispensa de 800 contratados independentes.

A companhia emprega cerca de 60 mil pessoas na África do Sul, sendo uma das mais importantes do setor mineiro.

"Se não fizermos isto, as perdas que estamos a registar nestas operações poderiam reduzir a vida de outras operações rentáveis", disse o porta-voz da empresa, James Wellsted, citado pelo portal Eyewitness News.

A empresa tinha avançado hoje, em comunicado, os primeiros pormenores do plano, ressalvando que há algum tempo vinham alertando para o baixo rendimento destas explorações.

A Sibanye-Stillwater pretende desvincular a reestruturação da empresa das greves e protestos convocados pelo principal sindicato mineiro do país, o AMCU.

Os sindicatos exigem melhores salários e criticam as más condições de trabalho, que resultam todos os anos em várias mortes e acidentes como o que há um ano deixou cerca de mil trabalhadores presos durante quase um dia na mina Beatrix.

O líder da AMCU, Joseph Mathunjwa, assegurou hoje, em declarações à rádio pública SA FM, que o anúncio é uma "tática" da empresa para pressionar os trabalhadores a abandonarem as suas reivindicações.

Por seu lado, a empresa assegurou que está a analisar todas as vias para que o número de despedimentos seja o menor possível.

De acordo com a imprensa local, a Sibanye-Stillwater deverá anunciar prejuízos de 1.000 milhões de rands (71 milhões de dólares) quando, na próxima semana, apresentar os resultados financeiros.

O desemprego, que atinge 27,1% da população ativa, é um dos principais problemas sociais e económicos da África do Sul.

