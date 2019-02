Marcelo diz que aumento do PIB em 2018 é "uma notícia razoável"

O primeiro-ministro desvalorizou esta quinta-feira o facto de se ter registado um aumento do PIB de 2,1%, abaixo da meta de 2,3% do Governo, preferindo sublinhar que este é o segundo ano consecutivo de convergência com a União Europeia.

Nas reações políticas, a oposição aproveitou para criticar o Governo e o Presidente da República admitiu que temia que o valor fosse inferior.