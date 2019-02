Sindicatos descontentes com aumento de salário mínimo na Função Pública

O aumento do salário mínimo no Estado foi oficializado esta quarta-feira em Diário da República. A Federação de Sindicatos da Administração Pública diz que a medida é injusta e ameaça recorrer aos tribunais. O ministro das Finanças garante que, com esta medida, nenhum trabalhador sai prejudicado.