Easyjet lança nova rota Porto-Málaga de abril a outubro

"A companhia será a primeira a operar a rota Porto-Málaga com voos diretos, sem escalas, onde disponibilizará quatro voos semanais, a bordo dos seus aviões A320, uma estratégia da companhia para oferecer maior capacidade" , lê-se em comunicado.

Segundo a Easyjet, a partir de hoje já será possível reservar um voo até Málaga desde a cidade do Porto, a partir de 28 euros, numa reserva para duas pessoas, às terças, quartas, quintas e sábados.

Porto-Málaga vem juntar-se às quatro rotas lançadas pela companhia este ano (Faro-Manchester, Porto-Nice, Porto-Bordeaux, Lisboa-Manchester), sendo a terceira aposta da companhia com partida do aeroporto Francisco Sá Carneiro.

"Esta é a terceira rota que lançamos este ano na cidade do Porto. Portugal é, e continuará a ser, estratégico para a EasyJet e é por isso que continuaremos a apostar neste mercado, com uma oferta que vá ao encontro das necessidades dos portugueses", defendeu José Lopes, diretor EasyJet para Portugal, citado no documento.