Analistas preveem recessão nos EUA até ao final de 2021

A maioria dos economistas prevê que os Estados Unidos da América entrem em recessão económica até ao final de 2021.

As estatísticas são da National Association for Business Economics, que recorreu a um inquérito feito a cerca de 300 especialistas. Mais de 75% dos inquiridos admitiram que o cenário de contração pode acontecer num prazo inferior a três anos e mostraram-se preocupados com as tarifas comerciais impostas por Donald Trump.

Ainda assim, a maioria dos analistas acredita que a Reserva Federal Americana vai continuar a subir das taxas de juro.