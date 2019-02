Vereadores do CDS em Lisboa vão propor um projeto de requalificação da Doca de Pedrouços

Os vereadores do CDS em Lisboa vão propor um projeto de requalificação da Doca de Pedrouços. Em entrevista à SIC Notícias, Assunção Cristas explicou que o objetivo é juntar, no mesmo espaço, várias entidades do setor marítimo.