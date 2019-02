Galiza alicia médicos portugueses com dobro do salário

O Serviço Galego de Saúde, o Sergas, está a oferecer mais do dobro do salário de um médico em início de carreira em Portugal e as mesmas condições dos médicos espanhóis aos médicos de família e pediatras portugueses em contratos de um a três anos para reforçar os cuidados primários de saúde na província do norte de Espanha.



O serviço de saúde galego oferece 4.390 euros de salário bruto aos médicos portugueses, contra os 2.000 euros pagos a um clínico em início em Portugal.

Segundo o Jornal de Notícias de hoje, a Ordem dos Médicos está preocupada com a fuga de médicos portugueses qie venha agravar ainda mais a falta de clínicos no Serviço Nacional de Saúde.