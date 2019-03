Greve nas três fábricas da Cinca em Aveiro

Trabalhadores do grupo Cinca, com três unidades no distrito de Aveiro, estão hoje em greve por melhores salários e mais segurança no trabalho, com a CGTP a exigir a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

A greve de 24 horas, decretada para as três unidades, tem o seu foco nos trabalhadores da unidade da Mealhada, onde, hoje de manhã, cerca de 40 funcionários da empresa se concentravam junto à entrada da fábrica de cerâmica.

De acordo com a dirigente sindical e trabalhadora da Cinca, Susete Gomes, os trabalhadores decidiram avançar com aquela que é a primeira greve na empresa perante "as discriminações salariais" em relação à unidade de Fiães (Santa Maria da Feira), onde funcionários "na mesma categoria recebem mais".

Para além disso, os ritmos de laboração "levam a acidentes de trabalho", sublinhou, recordando que ainda em fevereiro uma funcionária morreu num acidente de trabalho naquela unidade fabril da Mealhada.

Susete Gomes, que trabalha há 25 anos na empresa, acrescentou que há também casos de assédio laboral por parte das chefias.

Segundo a dirigente sindical, na fábrica, que conta com mais de 100 trabalhadores, hoje estão apenas a laborar cerca de 20 (com exceção de precários).

Na concentração à porta da unidade fabril, esteve também presente o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, que referiu que, naquela empresa "a pressão, o assédio e a discriminação salarial são o pão nosso de cada dia".

"Uma empresa não pode ser um 'bunker'. Não pode estar vedada ao exercício dos direitos individuais e coletivos", criticou, recordando também o desastre trágico que ocorreu na empresa em fevereiro.

A vida, vincou, "é o bem mais precioso de qualquer trabalhador e não há nenhum contexto em que a competitividade das empresas se possa sobrepor ao direito à vida e a trabalhar em segurança".

Nesse sentido, apelou a uma "intervenção imediata" da Inspeção Geral do Trabalho, bem como a uma intervenção "muito ativa e muito responsabilizadora" por parte da ACT junto da empresa.

A greve de 24 horas no grupo Cinca começou às 00:00 de hoje.

om Lusa