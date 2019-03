Brasil e Peru assinam acordo de cooperação na área da energia

O ministro de Minas e Energia brasileiro, Bento Albuquerque, e o seu homólogo peruano, Francisco Mezzano, assinaram hoje em Toronto, no Canadá, um acordo de cooperação na área da Energia, informou o Governo brasileiro.

O acordo foi firmado à margem da convenção anual da Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), evento do setor mineiro que reúne empresários do mundo inteiro.

"Em reunião após a participação no evento, os dois países reafirmaram o interesse dos dois Governos em aprofundar a cooperação bilateral em áreas como o planeamento energético, segurança de barragens, mineração em pequena escala, energias renováveis, materiais radioativos, e estágios e capacitação", informou o Ministério brasileiro na sua página da internet.

O próximo passo relativo ao acordo assinado consistirá no envio, por parte do Peru, de uma missão técnica para o Brasil, de forma a "explorar as áreas mencionadas, assim como identificar outros possíveis campos deconvergência" que potenciem o desenvolvimento de projetos bilaterais, acrescentou a pasta.

Lusa